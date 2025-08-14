Die Feuerwehr ist seit dem Morgen auf einem Recyclinghof in Eisleben im Einsatz. Dort brennt Müll - die Feuerwehr versucht, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Solaranlagen zu verhindern.

Eisleben - Die Feuerwehr kämpft in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) gegen ein Feuer auf dem Gelände eines Recyclinghofes. Es brennen mehrere Tausend Kubikmeter Müll, sagte eine Sprecherin am Mittag. Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt sind demnach mit 120 Kräften im Einsatz.

Wegen der hohen Temperaturen müssten sich die Feuerwehrkräfte oft abwechseln. Die Feuerwehr versucht, ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Solaranlage zu verhindern. Die Behörde rechnet nach Angaben der Sprecherin damit, dass die Löscharbeiten noch bis Freitag andauern.

Den Angaben zufolge wurden die Einsatzkräfte am Morgen gegen 8.00 Uhr alarmiert. Über dem Gelände stieg eine rund 80 Meter hohe Rauchsäule auf. Anwohner wurden über Warn-Apps gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Luftmessungen würden regelmäßig vorgenommen. Diese hätten bislang ergeben, dass der Rauch nicht giftig sei, sagte die Sprecherin. Anwohner sollten trotzdem weiter die Fenster und Türen schließen.