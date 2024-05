Eine Industriehalle steht in Thedinghausen im Kreis Verden lichterloh in Flammen.

Thedinghausen - Der Großbrand eines Lagerkomplexes im Landkreis Verden hat nach erster Schätzung der Polizei einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Genauere Angaben liegen bislang nicht vor, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Ermittlung der Schadenshöhe dauere an.

Das Feuer war am Dienstagabend in einem Gewerbegebiet bei Morsum ausgebrochen. Der Lagerkomplex, der mehrere Tausend Quadratmeter umfasste, brannte den Polizeiangaben nach nahezu vollständig nieder.

Die Löscharbeiten wurden am Mittwochmorgen beendet. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Es wurden zunächst keine Angaben gemacht, warum der Brand ausbrach. Die Polizei hat dazu Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr teilte mit, dass mehr als 350 Kräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks, der Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes an dem Einsatz beteiligt waren.