Berlin - Bei einem Großbrand in einer Berliner Bäckerei in Tempelhof stellt sich die Feuerwehr auf einen längeren Einsatz ein. Das Feuer sei bis zum Morgen merklich zurückgegangen, teilte ein Sprecher mit. Für die angrenzenden Gebäude gehe keine akute Gefahr mehr von den Flammen aus. Die Reste der brennenden Halle in der Gottlieb-Dunkel-Straße seien jedoch akut einsturzgefährdet. Aktuell sei davon auszugehen, dass die Straße für die Löscharbeiten noch bis in die Mittagsstunden vollständig gesperrt sein werde.

Seit den frühen Morgenstunden sind rund einhundert Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Feuer war bemerkt worden, als die Halle bereits in Betrieb war, wie es hieß. Demnach konnten sich alle anwesenden neun Mitarbeiter rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar.