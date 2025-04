Am frühen Abend wird die Feuerwehr alarmiert - ein großer Wohnkomplex steht in Flammen. Zahlreiche Bewohner müssen evakuiert werden. Die Kräfte sind noch immer vor Ort im Einsatz.

Großbrand in Gebäudekomplex in Rosdorf

Dachstuhl in Flammen: Laut Angaben der Polizei Göttingen hat sich der Brand auf insgesamt vier Gebäudeteile des Wohnkomplexes ausgebreitet.

Rosdorf - In einem Wohnkomplex in Rosdorf im Landkreis Göttingen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist derzeit noch vor Ort im Einsatz, wie die Polizei Göttingen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Demnach sei das Feuer am frühen Abend ausgebrochen und habe sich vom Dachstuhl aus über vier Gebäudeteile ausgebreitet. Zahlreiche Bewohner mussten evakuiert werden. Laut Angaben der Polizei gibt es bisher keine Hinweise auf Verletzte. Anwohner wurden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die genaue Brandursache ist bislang noch unklar.