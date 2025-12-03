Einen halben Tag und Teile der Nacht kämpfte die Feuerwehr mit einem Brand in einer Lagerhalle für Papier in der Nähe von Hof. Inzwischen ist das Feuer gelöscht.

Rund 300 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsorganisationen waren wegen des Feuers im Einsatz.

Gattendorf - Nach stundenlangem Kampf gegen teils meterhohe Flammen hat die Feuerwehr den Großbrand in einem Recyclingbetrieb in Gattendorf bei Hof gelöscht. Laut Polizei war am Morgen nur noch eine Brandwache vor Ort, um sicherzustellen, dass das Feuer nicht erneut aufflammt. Zwischenzeitlich waren mehrere hundert Feuerwehrleute und andere Helfer im Einsatz, eine Person wurde leicht verletzt.

Der Brand war am Mittwoch gegen 11.45 Uhr gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, standen bereits schwarze Rauchwolken über dem Gebäude. Auf Bildern sind hohe Flammen auf dem Gelände zu sehen. Früheren Angaben zufolge wurde im betroffenen Gebäude Papier gelagert. Die Polizei rief Bewohnerinnen und Bewohner in der Umgebung aufgrund der Rauchentwicklung dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig und hatten am Abend weiter angedauert, im Verlauf der Nacht konnten sie aber - bis auf die Brandwache - abgeschlossen werden.

Noch keine Angaben zur Schadenshöhe

Angaben zu Schadenshöhe oder Brandursache waren zunächst nicht möglich. Die Polizei wird voraussichtlich erst im Tagesverlauf die Brandstelle untersuchen können. Zudem war am Morgen noch unklar, welche Teile des Betriebs genau vom Feuer betroffen waren.

Die verletzte Person - früheren Angaben zufolge hatte sie wohl Rauch eingeatmet - wurde im Krankenhaus behandelt, konnte aber schnell wieder entlassen werden.