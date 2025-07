Mit einem Großaufgebot bekämpfte die Feuerwehr in Reddien in der Nacht einen Scheunenbrand. Über 140 Feuerwehrkräfte verhinderten Schlimmeres – die Brandursache ist noch unklar.

Großbrand in Reddien - Scheune zerstört

Zernien - Beim Brand eines Stall- und Scheunenkomplexes in Reddien, einem Ortsteil der Gemeinde Zernien (Landkreis Lüchow-Dannenberg), ist in Schaden von etwa 150.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer kurz vor Mitternacht aus. Anwohner bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die als Werkstatt genutzte Scheune in Vollbrand.

Mehr als 140 Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis und dem benachbarten Uelzen waren im Löscheinsatz. Landwirtschaftliche Geräte konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden und blieben unbeschädigt. Ein Feuerwehrmann musste aufgrund von Kreislaufproblemen medizinisch behandelt werden. Weitere Verletzte gab es nicht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach ersten Einschätzungen kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden – in der Scheune befanden sich unter anderem elektrische Geräte, akkubetriebene Werkzeuge und ein Sicherungskasten.