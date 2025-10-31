Flammen zerstören große Lkw-Anhänger mit Weihnachtsmarkt-Buden - nicht zum ersten Mal ist eine Schaustellerfamilie betroffen. Der Betrieb will aber wie geplant einen Wintermarkt in Mitte veranstalten.

Auf dem Gelände eines Schaustellerbetriebs brach am Donnerstagabend in Leegebruch (Overhavel) ein Feuer aus, das vier Sattelauflieger mit Weihnachtsmarkt-Buden und Zubehör zerstörte.

Leegebruch - Kurz vor Beginn der Weihnachtsmarktsaison hat ein Großbrand im brandenburgischen Leegebruch vier große Lkw-Anhänger einer Schausteller-Familie mit Buden und Weihnachtmarktzubehör zerstört. Es war nicht das erste Feuer auf einem Lagerplatz der Schaustellerfirma: Erst vor zwei Wochen brannte es auf einem Gelände des Betriebs in Paaren im Glien. Am Mittag teilte die Polizei mit, dass sie wegen Brandstiftung ermittle.

Betroffen ist der Schaustellerbetrieb von Thilo-Harry Wollenschlaeger, der den Wintermarkt am Humboldt Forum in Berlin-Mitte ab dem 19. November veranstaltet. Auch nach den beiden Bränden bleibe es dabei, sagte er der dpa. „Es ist eine schwierige Situation. Aber wir werden das kompensieren.“ Zuvor berichteten mehrere Medien über den Einsatz der Feuerwehr auf dem Schausteller-Gelände.

Am Donnerstagabend gingen auf dem Firmengelände in Leegebruch (Kreis Oberhavel) vier Sattelauflieger mit Weihnachtmarkt-Utensilien in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Sattelauflieger sei beschädigt worden. Durch den Brand entstand laut Polizei ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. „Die Ermittlungen zur Brandstiftung dauern an“, schrieb die Polizeidirektion Nord. Eine Straße musste wegen des Einsatzes der Feuerwehr für drei Stunden gesperrt werden.