An der Oder soll am Wochenende für die Wissenschaft gefischt werden. Der Landesanglerverband ruft daher die Angler zum Mitmachen auf.

Große Angelaktion - Wie viel Fisch schwimmt in der Oder?

Fischbestand in Grenzfluss

Am Wochenende soll mit der Hilfe von Anglern der Fischbestand der Oder bestimmt werden. (Symbolbild)

Frankfurt (Oder) - Mit einer großen Aktion möchte sich der Anglerverband einen Überblick über den Fischbestand in der Oder verschaffen. Zwischen Ratzdorf und Schwedt seien alle Angler aufgerufen, am Wochenende entlang des Hauptstromes zu fischen, sagte ein Sprecher des Landesanglerverbandes in Brandenburg.

Egal ob Raub- oder Friedfisch: Die Fische sollten anschließend dem Institut für Binnenfischerei (IfB) mittels eines Fangblattes gemeldet werden. Das IfB möchte in Zusammenarbeit mit den Anglern so die Bestandsentwicklung bewerten. Nach dem großen Fischsterben 2022 fanden bereits mehrere solcher Aktionen statt.

Viel Beteiligung hilft der Wissenschaft

Die Wahl des Angelplatzes und der genaue Zeitpunkt des Angeltrips sind den Teilnehmenden selbst überlassen. „Eine rege Beteiligung ist sehr wichtig, denn durch die Angelfischerei werden vielfach Arten und Größen erfasst, die bei wissenschaftlichen Erhebungen oft unterrepräsentiert sind“, sagte der Sprecher des Anglerverbandes.

Wer teilnehmen möchte, braucht einen gültigen Fischereischein und eine Angelberechtigung für die Oder. Für Kurzentschlossene, die bisher keine Berechtigung zum Angeln an der Oder haben und sich dennoch gerne an dieser Aktion beteiligen wollen, bietet der Verband eine Tageskarte für nur einen Euro.