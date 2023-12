Hannover - Nach rund acht Jahren mit zehntausenden Geflüchteten schließt eine große Geflüchteten-Unterkunft in Niedersachsen. Die Außenstelle der Landesaufnahmebehörde in Bad Fallingbostel-Oerbke (Landkreis Heidekreis) gibt es nur noch bis zum 31. Dezember. Die Belegung wurde bereits Ende November komplett beendet und die letzten Bewohnerinnen und Bewohner wurden auf die anderen Standorte und Kommunen verteilt, wie die Landesaufnahmebehörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Die britische Streitmacht nutzte das Gelände von 1945 bis Herbst 2015. Mit dem Abzug des britischen Militärs hat die Landesaufnahmebehörde zur Bewältigung des enormen Flüchtlingszuzugs die Liegenschaft zur Nutzung übernommen. Nun gehen die Liegenschaften an die Bundeswehr.

Seit 2015 waren den Angaben zufolge rund 61.800 Menschen in der Einrichtung. Für 2015 liegen allerdings keine Zahlen vor, da es in der Zeit als Notunterkunft genutzt wurde. In diesem Jahr waren mehr als 5200 Menschen in der Einrichtung, ein Jahr zuvor waren es fast dreimal so viele.

Rolf Schneider, Bürgermeister von Bad Fallingsbostel, sagte zum Ende der Geflüchteten-Unterkunft: „Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, Niedersachsen steht vor einem großen Problem der Kapazität.“ Die Unterkunft war zeitweise überfüllt, Schneider berichtet von einer schwierigen Stimmung in dem Städtchen mit rund 13.000 Einwohnern. „In dem Moment der Überfüllung lagen die Nerven blank, sowohl bei den Flüchtenden als auch bei den Bürgern“, erzählte der SPD-Politiker. Bei der Ankündigung, dass das Gelände in Zukunft von der Bundeswehr genutzt werde, habe es Aufatmen und Erleichterung gegeben.

Mit der Nutzung des Militärgeländes durch die Bundeswehr kämen neue Herausforderungen auf die Region zu. „Wir wissen nicht, welcher Bedarf an Wohnraum auf uns zukommen wird. Reichen die Schulen aus, wenn das hier ein nennenswerter großer Standort wird?“, sagte der Bürgermeister. 2015 habe man ein Drittel der Bevölkerung verloren, als sich die Briten nach 70 Jahren zurückzogen. Von Mitte Januar an sollen auf dem Truppenübungsplatz in der Nähe etwa Tausend ukrainische Soldaten ausgebildet werden, sagte Schneider.