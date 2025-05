Büsum - Seenotretter verschiedener Stationen haben sich zu einer von zwei jährlichen Großübungen in Büsum getroffen. Beteiligt sind seit Mittwoch acht Einheiten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und Schiffe sowie Hubschrauber anderer Organisation. Die Übung dauert noch bis Samstag, wie ein Sprecher der DGzRS sagte.

Auf dem Programm standen Übungen zum Bergen von Verletzten aus schwierigen und beengten räumlichen Situationen wie einem Schiffs-Maschinenraum. Auch die Übergabe von Verletzten von einem Schiff zu einem anderen wurde geübt. Außerdem suchten und bargen die Besatzungen der Rettungsschiffe und -boote Dummys, die in der Meldorfer Bucht trieben.

Fehler erkennen und abstellen

Für den Abschluss am Samstag ist eine Übung mit einem simulierten Havaristen geplant. Die DGzRS hält jedes Jahr eine große Übung auf der Nordsee und eine auf der Ostsee ab. Wenn Fehler gemacht würden, könnten diese erkannt und abgestellt werden, sagte der Sprecher. Wichtig sei auch, immer wieder die Kommunikation mit Einheiten anderer Organisationen zu trainieren.

Die Seenotretter sind nach eigenen Angaben verantwortlich für den maritimen Such- und Rettungsdienst in den deutschen Gebieten von Nord- und Ostsee. Die Bundesrepublik Deutschland habe der DGzRS diese hoheitliche Aufgabe übertragen. Die DGzRS unterhält die deutsche Rettungsleitstelle See in Bremen.