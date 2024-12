Dem deutschen Meister aus Magdeburg bleibt das Verletzungspech treu: Nach zwei Minuten verletzt sich Oscar Bergendahl am Fußgelenk. Im Spiel überragt Manuel Zehnder mit zwölf Treffern.

Magdeburg - Der deutsche Meister SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga einen weiteren Heimsieg gefeiert. Gegen den VfL Gummersbach gewannen die Elbestädter in eigener Halle mit 37:28 (21:15). Dabei war Manuel Zehnder mit zwölf Treffern bester SCM-Schütze.

Beim SCM setzte sich zunächst das Verletzungspech fort: Oscar Bergendahl (2.) knickte nach einer Abwehraktion um und verließ das Parkett auf der Trage - exakt so wie Omar Ingi Magnusson im letzten Heimspiel der Magdeburger.

Entsprechend gedämpft war die Freude über die Rückkehr der Langzeitverletzten Philipp Weber und Tim Hornke. Beide belebten das Angriffsspiel sichtlich, Magdeburg zog per 4:0-Lauf davon (9:5/10.). Nach einer dynamischen Anfangsphase beruhigte sich das Spiel etwas, doch Magdeburg hatte immer Vorteile, wenn das Team das Tempo anzog, führte zur Pause klar.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Gummersbach, weil der SCM im Abschluss nicht konsequent genug war (25:21/37.). Sobald der SCM das Tempo anzog, wuchs der Vorsprung wieder an. Den Meister hielten in dieser Phase besonders Manuel Zehnder und Torwart Nikola Portner auf Kurs. Am Ende mussten die mit nur zwölf Feldspielern angetretenen Gäste dem Kraftverlust Tribut zollen, konnten den Rückstand nicht aufholen.