Am U-Bahnhof Schloßstraße sorgt Rauch für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Die Suche nach der Ursache dauert an. Das Gebiet ist weiträumig abgesperrt.

Berlin - Wegen Rauchs ist die Berliner Feuerwehr mit einem Großaufgebot am U-Bahnhof Schloßstraße im Einsatz. Die Suche nach der Brandursache dauere an, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. In Betracht komme ein Technikbereich in der Station. Der Sprecher rechnete mit einem längeren Einsatz.

Mehr als 95 Kräfte waren vor Ort. Die Rauchentwicklung hat in der Zwischenzeit aber deutlich nachgelassen. Die Einsatzkräfte gingen mit Atemschutzgeräten in die U-Bahn-Station. Aus der Station heraus war deutlicher Brandgeruch zu vernehmen. Der Bahnsteig sei am Nachmittag schnell geräumt worden, sagte der Sprecher. Verletzte gab es den ersten Erkenntnissen zufolge bisher nicht.

Die U9 ist wegen des Einsatzes zwischen Bundesplatz und Rathaus Steglitz gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale online mitteilte. Auch Teile der Schloßstraße, einer beliebten Einkaufsstraße in Berlin-Steglitz, sind gesperrt und stehen voller Einsatzfahrzeuge. Davor bildeten sich Staus. Viele Linienbusse kommen derzeit nicht weiter.