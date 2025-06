Mit dutzenden Einsatzkräften fährt die Feuerwehr nach Berlin-Marzahn. Eine Lagerhalle steht in Flammen. Der Einsatz könnte nach ersten Einschätzungen noch lange andauern.

Großeinsatz der Feuerwehr: Lagerhalle in Berlin brennt

Berlin - Mit über 100 Einsatzkräften kämpft die Feuerwehr gegen einen Großbrand auf einem Firmengelände in Berlin-Marzahn. Eine Lagerhalle stehe in Flammen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am späten Abend. Auch Paletten und Holzstapel auf dem Gelände hätten Feuer gefangen.

Geschätzt brennen demnach etwa 1.000 Quadratmeter. Der Einsatz könnte laut Feuerwehrsprecher noch bis in die frühen Morgenstunden andauern. Menschen seien durch das Feuer nach den derzeitigen Erkenntnissen aber nicht in Gefahr.