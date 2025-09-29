Langeln - In Langeln im Landkreis Harz hat eine Scheune in Flammen gestanden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Wie die Leitstelle mitteilte, brannte die Scheune inmitten des Ortes in voller Ausdehnung. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung eingeleitet, wie es im Revier in Halberstadt hieß. Es werde aktuell geprüft, ob Teile des stark einsturzgefährdeten Gebäudes abgerissen werden müssten. Das Technische Hilfswerk war vor Ort. Hinweise auf Verletzte gibt es laut der Polizei derzeit nicht. Der Schaden wurde auf etwa 40.000 Euro geschätzt.