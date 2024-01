Halle - Mit zum Teil schwer bewaffneten Kräften ist die Polizei wegen einer möglichen Gefahrenlage in der Innenstadt von Halle im Einsatz gewesen. Es habe Überprüfungen an mehreren Adressen im Stadtgebiet gegeben, teilte die Polizeiinspektion Halle am Montag mit. Unter anderem habe es auch einen Einsatz am Elisabeth-Krankenhaus gegeben. Zeitweise sei eine Vielzahl von Polizeikräften im Einsatz gewesen, so ein Polizeisprecher. Eine ernsthafte Gefahrenlage habe sich dabei nicht bestätigt. Genaue Angaben zu den Hintergründen machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen richteten sich demnach gegen einen 19-Jährigen aus Halle. Die Vernehmungen liefen am Montagnachmittag noch.