Leipzig - Ein Brand in einem Autohaus im Stadtteil Paunsdorf hat in der Nacht zu einem Großeinsatz geführt. Das Feuer wurde nach Angaben der Polizei kurz nach Mitternacht gemeldet. Rund 50 Feuerwehrleute waren mehrere Stunden im Einsatz, am frühen Morgen konnten die Flammen gelöscht werden, teilte die Polizei mit. Verletzte soll es nicht geben. Den Angaben zufolge ist nun ein Brandursachenermittler im Einsatz. Die betroffene Risaer Straße war zeitweise komplett gesperrt, konnte mittlerweile aber wieder freigegeben werden.