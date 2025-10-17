weather wolkig
  3. Stundenlanger Einsatz: Großeinsatz im Leipziger Osten - Autohaus brennt

Stundenlanger Einsatz Großeinsatz im Leipziger Osten - Autohaus brennt

Feueralarm in Paunsdorf: Ein Autohaus brennt, rund 50 Feuerwehrleute löschen den Brand. Die Risaer Straße war gesperrt – nun läuft die Suche nach der Ursache.

Von dpa Aktualisiert: 17.10.2025, 07:50
Die Feuerwehr musste in der Nacht im Leipziger Osten tätig werden.
Leipzig - Ein Brand in einem Autohaus im Leipziger Stadtteil Paunsdorf hat in der Nacht zu einem Großeinsatz geführt. Das Feuer wurde nach Angaben der Polizei kurz nach Mitternacht gemeldet. Rund 50 Feuerwehrleute waren mehrere Stunden im Einsatz, am frühen Morgen konnten die Flammen gelöscht werden, teilte die Polizei mit. Verletzte soll es nicht geben. Den Angaben zufolge ist nun ein Brandursachenermittler im Einsatz. Die betroffene Risaer Straße war zeitweise komplett gesperrt, konnte mittlerweile aber wieder freigegeben werden.