Aue - Auf einem Firmengelände in Aue im Erzgebirge ist am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Zwei Menschen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen sagte. Demnach brannte auf dem Gelände eine Lagerhalle, in der unter anderem eine Werkstatt untergebracht war. Die Schadenhöhe war zunächst nicht bekannt.

Auf Bildern war zu sehen, wie große Rauchwolken in den Himmel aufstiegen. Wegen des Feuers war bis zum Samstagabend laut Polizei auch die Bundesstraße 101 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Nach Ende des Feuerwehreinsatzes wurde die Sperrung wieder aufgehoben.