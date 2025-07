Großer Cannabis-Fund in Sachsen-Anhalt

Mansfeld - Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Landkreis Mansfeld-Südharz hat die Polizei über 500 Cannabispflanzen und rund 22 Kilogramm konsumfähiges Cannabis beschlagnahmt. Die Polizei teilte mit, dass drei Männer im Alter von 27, 29 und 42 Jahren vorläufig festgenommen wurden. Noch am Donnerstag soll entschieden werden, ob die drei in Untersuchungshaft kommen. Die Durchsuchung hatte am späten Mittwochnachmittag im Rahmen einer laufenden Ermittlung stattgefunden.