Landsberg - Bei Landsberg ist es zu einem Feldbrand gekommen. Innerhalb einer Dreiviertelstunde konnten am Mittwochmittag rund 50 Einsatzkräfte das Feuer löschen, sagte Stadtwehrleiter Marcus Sägling. Ursache für den Brand sei die Hitze eines Mähdreschers während der Mäharbeiten gewesen. Schnell wechselnde Winde sorgten dann für eine rasche Ausbreitung des Feuers, das sich in Richtung Petersdorf bewegte. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis etwa 15 Uhr an. Eine Einsatzkraft wurde vor Ort behandelt, da sie in Kontakt mit einer Rauchwolke gekommen war.