In der Nacht bricht in einem Vielseitenhof ein Feuer aus. Die Löscharbeiten ziehen sich bis in den Vormittag.

Großer Werkstatthof brennt in Nauen - Millionenschaden

Nauen - Ein Feuer (Landkreis Havelland) in einem großen Werkstatthof hat ersten Schätzungen zufolge einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen Vielseitenhof. Landwirtschaftliche Maschinen, Fahrzeuge und technische Geräte seien von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden.

Das Feuer brach den Angaben zufolge in der Nacht gegen 23.30 Uhr aus. Die Löscharbeiten bei minus 10 Grad dauerten bis in den Vormittag. Erst um 10.00 Uhr waren sie abgeschlossen. Weitere Informationen zu den Hintergründen gab es zunächst nicht. Ein Gutachter soll am Brandort zum Einsatz kommen.