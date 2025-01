Dicker Rauch verdunkelt die Straßen von Dessau-Roßlau. Ein Gebäude steht in Vollbrand. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Größeres Gebäude in Dessau-Roßlau brennt

Dessau-Roßlau - Auf einem ehemaligen Betriebsgelände in Dessau-Roßlau steht ein größeres Gebäude in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand verletzt. Die Ursache des Vollbrands in der Nähe der Magdeburger Straße blieb zunächst unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen das Feuer zu löschen.

Wegen der starken Rauchentwicklung bat die Polizei Anwohnerinnen und Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten und das Gebiet nach Möglichkeit zu meiden. Der Verkehr auf den umliegenden Straßen ist derzeit nicht beeinträchtigt und fließt normal.