Lange Schlangen von Menschen stehen an so manchem Wochenende vor dem bekannten Berliner Club „Wilde Renate“ nahe der Spree in Friedrichshain. Nun brannte es im Garten.

Berlin - An einem der bekanntesten Berliner Technoclubs, der „Wilden Renate“ in Friedrichshain, hat es gebrannt. Der Vorgarten und der Holzzaun des Clubs an der Elsenbrücke nahe dem Ostkreuz standen in der Nacht zu Donnerstag in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, wie ein Sprecher sagte.

Am Morgen waren die Reste des abgebrannten Zauns und des Biergartens vor dem großen Altbau, in dem sich der Club befindet, zu sehen. Insgesamt waren 37 Feuerwehrleute vor Ort. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Feuers war noch unklar.

Fotos mehrerer Medien aus der Nacht zeigen meterhohe Flammen an dem Zaun und in dem Biergarten. Die Feuerwehr wurde gegen 2.10 Uhr alarmiert. Gegen 8.30 Uhr war der Einsatz beendet. Nach den Berichten beschädigte das Feuer auch die Fassade des Hauses. Anwohner sollen Knallgeräusche gehört haben.

Die „Wilde Renate“ gilt seit vielen Jahren als einer der beliebtesten Clubs im Berliner Nachtleben. Gefeiert wird vor allem an den Wochenenden in mehreren Etagen und vielen Zimmern des unsanierten Altbaus, der einmal ein Wohnhaus war. Der Club hatte angekündigt, Ende des Jahres schließen zu wollen.