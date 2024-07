Kamenz - Im Landkreis Bautzen ist der durchschnittliche Pro-Kopf-Verdienst 2022 sachsenweit am meisten angestiegen. Dort verdienten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2022 rund 32.600 Euro - ein Zuwachs von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Den geringsten Anstieg gab es demnach mit 3,4 Prozent in Zwickau (rund 34.300 Euro).

Insgesamt wurden 2022 knapp 66 Milliarden Euro Bruttolöhne und -gehälter in Sachsen ausgezahlt, 5,7 Prozent mehr als 2021. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verdienst betrug brutto rund 35.000 Euro (plus 4,6 Prozent).

Über dem Durchschnitt lagen weiterhin nur die Gehälter und Löhne in den drei kreisfreien Städten. Spitzenreiter ist Dresden mit rund 39.300 Euro (plus 4,4 Prozent) vor Leipzig (rund 38.100 Euro, plus 4,6 Prozent) und Chemnitz (rund 35.700 Euro, plus 4,7 Prozent). Am wenigsten wurde im Erzgebirgskreis (rund 30.800 Euro, plus 4,9 Prozent) und im Landkreis Görlitz (rund 31.200 Euro, plus 4,9 Prozent) gezahlt.