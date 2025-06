Immer wieder passiert es, dass an Schulen mit Reizgas herum gesprüht wird. Meist muss dann die ganze Schule geräumt werden. Das war auch der Fall in Moabit.

An einer Grundschule in Moabit gab es wegen Reizgas einen Polizeieinsatz.

Berlin - Mehrere Kinder sind an einer Grundschule in Berlin-Moabit durch Reizgas verletzt worden. Die Schule in der Zinzendorfstraße wurde am Vormittag geräumt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Alarm sei gegen 9.00 eingegangen. Wer das Reizgas versprühte und wie viele Kinder Verletzungen erlitten, war zunächst noch nicht bekannt.