Eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl stellen sich die Grünen in Sachsen-Anhalt neu auf. Die Partei wählte nicht nur eine neue Vorsitzende, sondern stellte auch die Weichen für die Spitzenkandidatin.

Grüne in Sachsen-Anhalt wählen neuen Vorstand

Magdeburg - Die Grünen in Sachsen-Anhalt haben die Landtagsabgeordnete Susan Sziborra-Seidlitz zur neuen Parteivorsitzenden gewählt. Beim 52. Landesparteitag in Magdeburg bekam Sziborra-Seidlitz 88,4 Prozent der abgegebenen Stimmen. Sie geht damit auch als designierte Spitzenkandidatin der Partei in den Wahlkampf für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Als Co-Vorsitzender wurde der bisherige Amtsinhaber Dennis Helmich mit 67 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

„Wir haben die Kraft, Sachsen-Anhalt gerechter und lebenswerter zu machen und uns wieder in den Landtag zu kämpfen“, sagte Sziborra-Seidlitz bei ihrer Bewerbungsrede. Sie trat als einzige Kandidatin auf dem Frauenplatz für den Landesvorstand an. Sie ist bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion. Die bisherige Parteivorsitzende, Madeleine Linke, trat nicht erneut für den Vorstand an.