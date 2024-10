Nach den personellen Weichen für ihre Zukunft geht es bei der Nachwuchsorganisation am letzten Tag ihres Bundeskongresses um Inhaltliches. Zur Debatte steht auch das Verhältnis zu den Grünen.

Grüne Jugend will über inhaltliche Ausrichtung diskutieren

Beim Bundeskongress in Leipzig steht auch die inhaltliche Ausrichtung der Grünen Jugend auf dem Prüfstand.

Leipzig - Der Bundeskongress der Grünen Jugend in Leipzig geht an diesem Sonntag mit Debatten zur inhaltlichen Ausrichtung der Nachwuchsorganisation zu Ende. Die Parteijugend will sich unter anderem auf Aufgaben für das kommende Jahr verständigen. Auf der Agenda stehen auch Debatten zu verschiedenen Anträgen der Mitglieder. Gefordert wird darin etwa, das Verhältnis zu den Grünen neu zu definieren.

Am Samstag hatten die Mitglieder Jette Nietzard und Jakob Blasel zu ihren neuen Vorsitzenden gewählt. Nietzard ist bei den Berliner Grünen aktiv, engagiert sich für Geflüchtete und arbeitet beim Deutschen Kinderhilfswerk. Blasel studiert Rechts- und Umweltwissenschaften in Lüneburg und zählt zu den bekannteren Gesichtern der Klimabewegung Fridays for Future.

Ende September hatte der damalige zehnköpfige Vorstand geschlossen verkündet, nicht wieder zu kandidieren, aus der Partei auszutreten und einen neuen linken Jugendverband gründen zu wollen.