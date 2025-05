Am Samstag treffen sich die Grünen in Sachsen-Anhalt zum Landesparteitag. Neben inhaltlichen Diskussionen geht es auch um Personalien. Es wird definitiv einen neuen Vorstand geben.

Magdeburg - Eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt stellt sich der Landesverband der Grünen personell neu auf. Die bisherige Landesvorsitzende Madeleine Linke tritt bei der Wahl zum Landesvorstand am Samstag (10.00) in Magdeburg nicht erneut an. Es sei jetzt genug Zeit, sich als Partei optimal aufzustellen und thematische Schwerpunkte für den Landtagswahlkampf zu setzen, sagte Linke der Deutschen Presse-Agentur. „Ich bin überzeugt, dass die Landesvorsitzende nicht nur den Wahlkampf führen, sondern auch den Weg in den Landtag als Spitzenkandidatin ebnen sollte.“ Diese Rolle sehe sie für sich nicht.

Stattdessen tritt die Landtagsabgeordnete Susan Sziborra-Seidlitz bei der Wahl an. Für den Frauenplatz im Landesvorstand gibt es derzeit keine Gegenkandidatin. Für den Posten des Co-Vorsitzenden muss sich der bisherige Amtsinhaber Dennis Helmich in einer Kampfkandidatur stellen. Neben der Neuwahl des Landesvorstands geht es beim Parteitag der Grünen in Magdeburg auch um einen Leitantrag, der Umwelt- und Naturschutz im Rahmen eines erweiterten Sicherheitsbegriffs definieren soll.