Von Spreewaldgurken bis Safran: Die Grüne Woche zeigt die Vielfalt der Landwirtschaft in Brandenburg. Ministerpräsident Woidke bekommt beim Hallen-Rundgang am Montag einige Häppchen aufgetischt.

Das gehört für den brandenburgischen Ministerpräsidenten dazu: 2025 bekam Woidke in der Brandenburg-Halle der Grünen Woche manche Kostprobe gereicht. Am Montag steht gemeinsam mit der Agrarministerin wieder der Besuch der Stände an. (Archivbild)

Berlin - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) lässt sich den Besuch der Grünen Woche in Berlin nicht nehmen - auch wenn in dieser Woche Koalitionsverhandlungen mit der CDU starten. Der Regierungschef wird am Montag den Brandenburg-Tag bei der Agrarmesse (10.30 Uhr) eröffnen. Schon ab 9.00 Uhr besucht er zusammen mit Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) die Stände in der Brandenburg-Halle - auch eine kleine Schlemmertour mit regionalen Kostproben.

Zugleich ist die Stimmung in der Agrarbranche getrübt. Die Landwirte beklagen einen hohen Preisdruck an den Agrarmärkten. Kritik gibt es auch an Plänen zur EU-Agrarförderung ab 2028.

Bei der bis Sonntag dauernden Grünen Woche sind in der Brandenburg-Halle bekannte Marken wie Spreewaldgurken und Beelitzer Spargel zu finden. Aber auch neuere Angebote wie Lebensmittel mit Safran oder Kichererbsen sind dabei. Bei der Landwirtschaftsschau werden insgesamt rund 325.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Grüne Woche feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen.