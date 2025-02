Die Linken sind beflügelt, die Grünen verlieren bei der Bundestagswahl Stimmen - auch in Berlin. Dem Rechtsruck hätte die Partei noch mehr entgegensetzen können, sagt der Landesvorsitzende Ghirmai.

Berlin - Der Grünen-Landesvorsitzende Philmon Ghirmai sieht die Gründe für den großen Wahlerfolg der Berliner Linken bei der Bundestagswahl auch bei seiner Partei. Es habe in der Hauptstadt ein großes Bedürfnis gegeben, dem Rechtsruck etwas entgegenzusetzen: „Die Linke hat das in einer Deutlichkeit gemacht wie das andere Parteien, unsere eingeschlossen, nicht gemacht haben.“ Daraus habe die Linke Profit schlagen können.

Mit 16,8 Prozent Zweitstimmen landeten die Grünen in Berlin nur auf dem dritten Platz hinter der Linken mit 19,9 Prozent und der CDU mit 18,3 Prozent. Zudem hat die Partei ihre langjährige Hochburg, den Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg - Prenzlauer Berg Ost, an die Linke verloren. Hier siegte der Linken-Politiker Pascal Meiser. „Der Verlust des Direktmandats in Friedrichshain-Kreuzberg ist ein herber Schlag“, meint Ghirmai.

Aus Ghirmais Sicht ist das Ergebnis im Bund sehr besorgniserregend: „Dass die AfD so stark ist, darf für uns alle nicht zur Normalität werden.“ Das gelte auch für das erste Berliner Direktmandat an die AfD aus Marzahn-Hellersdorf.