Die Witterung hat den Fledermäusen in Thüringen bislang gutgetan – anders als im Vorjahr. Wer mehr über die Tiere erfahren und ihnen auch einmal nahe kommen möchte, hat dazu am Wochenende Chancen.

Erfurt/Jena/Arnstadt - Das bislang vergleichsweise ausgeglichene Sommerwetter kommt der Fledermaus-Population in Thüringen gerade recht. „Zum Glück war es nicht extrem trocken und es gab eher kurze, statt anhaltenden Hitzeperioden; das ist witterungstechnisch günstig für die Tiere“, sagte Martin Biedermann, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Fledermausschutz und -forschung in Thüringen.

Im Jahr zuvor hätte etwa eine Kälteperiode ausgerechnet zu Augustbeginn den Jungtieren das Flüggewerden erschwert. „Das führte dazu, dass sie kaum Nahrung finden konnten“, so Biedermann. Umgekehrt hätte die extreme Hitzeperiode vor einigen Jahren dazu geführt, dass der Fledermaus-Nachwuchs mitunter auf der Suche nach Abkühlung aus den überhitzten Dachquartieren herausfiel.

Hilfe für die Fledertiere

Mehr als 20 Arten der geschützten Tiere kommen Fachleuten zufolge in Thüringen vor. Eine Erfolgsgeschichte sei die Kleine Hufeisennase, sagte Biedermann. Bei der Art wurde eine Zunahme der Population in den vergangenen Jahren festgestellt. „Das hängt auch damit zusammen, dass ehrenamtliche Fledermaus-Schützer mit Unterstützung des Umweltministeriums Sicherungsmaßnahmen an den Quartieren durchführen konnten.“

Auch Hausbesitzer oder -Nutzer können sich für die Tiere einsetzen, wenn sie ihnen an den Gebäuden Quartiere ermöglichen. Die Stiftung Fledermaus berät dazu und vergibt gemeinsam mit dem Umweltministerium eine Plakette für das Haus, die die Bemühungen als „Fledermaus-freundlich“ würdigt. Rund 1600 dieser Plaketten sind Biedermanns Schätzungen nach schon vergeben worden.

Aktionstag am Samstag

Einblicke in solche Quartiere, sowie Informationen und andere Aktionen rund um Fledermäuse stehen derweil vielerorts am Samstag auf dem Programm. Denn auch in Thüringen organisiert der Naturschutzverein Nabu viele Veranstaltungen rund um die internationale Fledermausnacht am 24. August. Aktionen sind etwa in Zella-Mehlis, Erfurt, Dosdorf bei Arnstadt, Leinefelde-Worbis, Weimar, Gotha, Jena, Bad Langensalza und Erfurt-Mittelhausen geplant.