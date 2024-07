In manchen Bundesländern konnten Studierende das Deutschlandticket bereits für einen reduzierten Preis nutzen. Nun steht fest, wann es in Niedersachsen und Bremen der Fall sein wird.

Hannover - Rund 200 000 Studierende in Niedersachsen und Bremen können zum kommenden Wintersemester ein vergünstigtes Deutschlandticket erhalten. Der Preis liegt dann bei monatlich 29,40 Euro, wie das Verkehrsministerium in Hannover mitteilte. Das Angebot richtet sich demnach an Studierende von insgesamt 36 Unis und Hochschulen in den beiden Bundesländern.

Bund und Länder hatten sich im vergangenen Jahr auf die bundesweite Einführung des vergünstigten Deutschlandtickets für Studierende geeinigt. Die Studierendenausschüsse sollten entsprechende Vereinbarungen mit den Verkehrsunternehmen treffen. In einigen Bundesländern wurde das vergünstigte Ticket bereits eingeführt.

Das Deutschlandticket gibt es seit mehr als einem Jahr und kostet regulär 49 Euro im Monat. Damit können Kunden den Nah- und Regionalverkehr in Deutschland nutzen.