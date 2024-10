Berlin - Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch geht nach eigenen Angaben davon aus, dass Klassenfahrten in Berlin schon bald wieder gebucht werden können. „Es gab ja auch in der Vergangenheit einen Topf für Klassenfahrten. Und es ist ja nicht so, dass wir den beerdigt haben“, sagte die CDU-Politikerin im Anschluss an die Senatssitzung im Roten Rathaus. „Ich gehe davon aus, dass wir auch zukünftig wieder Klassenfahrten machen werden und bin da auch sehr zuversichtlich.“

Es habe auch niemand dezidiert Klassenfahrten ausgesetzt, sagte Günther-Wünsch. „Sondern es gab ein Rundschreiben der Finanzverwaltung, das ganz klar gesagt hat, alle zehn Fachverwaltungen haben bis zum 30. 11. sämtliche finanzwirksamen Verträge und Leistungen, die 2025 finanzwirksam werden, zu unterlassen.“

Sechs Wochen lang können keine Klassenfahrten gebucht werden

Klassenfahrten, bei denen die Reisekosten von Lehrkräften üblicherweise aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden, gehören dazu. „Das heißt, die nächsten sechs Wochen können keine Klassenfahrten gebucht werden, weil in diesen sechs Wochen die betreffenden Pädagoginnen und Pädagogen keinen Antrag stellen könnten, dass sie diese bezahlt bekommen.“

Die Diskussion über das Thema, das nicht nur an Schulen für viele Diskussionen gesorgt hat, sieht die Bildungssenatorin kritisch: „Mich ärgert das deshalb so, weil suggeriert wird, dass wir als Bildungsverwaltung grundsätzlich Klassenfahrten untersagt haben. Wir haben einer Anweisung der Finanzverwaltung Folge geleistet. Das ist meine Pflicht“, betonte sie.

„Klassenfahrten im Dezember sicherlich wieder möglich“

„Wir werden sicherlich im Dezember sehen, dass Klassenfahrten wieder möglich sind. Das, was doch wichtig ist, ist jetzt zu sagen, wie kriegen wir dieses Defizit im Haushalt aufgelöst und dann wirklich den Haushalt konsolidiert.“

„Jede Verwaltung hat einen Vorschlag gemacht, was sie leisten kann. Jetzt geht es darum, das zusammenzuführen“, sagte Günther-Wünsch zur Spardiskussion im Senat. „Und dann werden wir im Dezember auch sagen können, dass Klassenfahrten wieder stattfinden. Und wir werden eine Antwort darauf geben können, in was für einem Umfang.“