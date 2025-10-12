Am Sonntagmorgen sind wieder zahlreiche Einsatzkräfte im Norden Mecklenburg-Vorpommerns unterwegs. Noch immer ist unklar: Wo hält sich der achtjährige Junge auf?

Güstrow - Die Suche nach dem vermissten acht Jahre alten Fabian in Mecklenburg-Vorpommern soll ab 9.30 Uhr wieder aufgenommen werden. Die Einsatzkräfte werden zusätzlich von der Bereitschaftspolizei aus Schwerin unterstützt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Insbesondere die Nachbarschaft des Jungen in Güstrow solle nach Hinweisen untersucht werden.

Schon am Samstag war die Polizei mit einem Großaufgebot in der Nähe von Groß Breesen südlich von Güstrow unterwegs - dort hatte ein Fährtenspürhund eine mögliche Spur aufgenommen. Der Junge hatte laut Polizei am Freitag das Haus seiner Mutter mit Erlaubnis verlassen. Danach sei er nicht wieder zurückgekommen.

Die Stadt Güstrow liegt etwa 40 Kilometer südlich von Rostock im Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns. Die 30.000 Einwohner große Stadt ist die Kreisstadt des Landkreises Rostock.