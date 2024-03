Die Elektro-Lokomotive EA02 (l) und die Dampflok „Moritz“ am Bahnhof Zoo im Großen Garten im Lokschuppen.

Dresden - Mehr als 1000 Gäste haben am Sonntag eine der ersten Fahrten der Dresdner Parkeisenbahn genutzt. „Es war ein fulminanter Saisonbeginn“, sagte eine Sprecherin der Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH am Montag. Bis Ende Oktober fahren jeweils mittwochs und sonntags nun zwei von Elektroloks gezogene Mini-Züge auf der 5,6 Kilometer langen Runde durch den Großen Garten der Landeshauptstadt. Bei guter Witterung kommt auch eine der Dampfloks zum Einsatz.

Mit der Jungfernfahrt am 1. Juni 1950 ist die Parkeisenbahn eine der ältesten Deutschlands. Knapp ein Jahr später war sie die erste Pioniereisenbahn der DDR - die auch gewissermaßen als Kaderschmiede für die Reichsbahn galt. Aktuell sorgen neben 13 erwachsenen Lokführern 193 Kinder und Jugendliche ehrenamtlich in ihrer Freizeit für reibungslosen Betrieb. 2023 nutzten 234.000 Gäste die Gelegenheit zu einer besonderen Tour durch das 147 Hektar große grüne Areal - am ersten Tag der Saison waren es damals 693.