Hannover - Menschen mit Sehbehinderung können für die Teilnahme an der Bundestagswahl kostenlos eine Wahlschablone bestellen. Organisiert wird der Versand vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen.

Bisher sind rund 3.000 Schablonen samt dazugehöriger CD verschickt worden, wie der Verband auf Anfrage mitteilte. „Es können sich immer gern noch Personen bei uns melden, wenn sie eine Wahlschablone benötigen.“ Möglich sei das bis kurz vor der Wahl, es müsse nur die Versandzeit einkalkuliert werden.

Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes bekommen die Unterlagen automatisch zugesandt. Aber auch Nicht-Mitglieder können sie bestellen. Probleme bei der Bereitstellung des Materials habe es trotz der kurzen Wahlvorbereitung in diesem Jahr nicht gegeben.

So funktioniert die Wahl mit Schablone

In die Wahlschablone sind Löcher eingestanzt, die den Kreisen zum Ankreuzen auf dem Stimmzettel entsprechen, wenn dieser in die Schablone eingelegt wird. Neben den Löchern stehen in Braille und als tastbare Zahlen die Nummern der zur Wahl stehenden Kandidaten und Parteien. Auf der CD ist zu hören, was an welcher Stelle steht.

Die Schablone kann am Wahltag, dem 23. Februar, mit ins Wahllokal genommen werden. Zuvor sollten die Wählerinnen und Wähler zu Hause die dazugehörige CD gehört haben, um zu wissen, wo sie ihre Kreuze setzen möchten.

Hilfen für den richtigen Versand von Briefwahlunterlagen gibt es nicht. „Hierzu ist es empfehlenswert, sich vom eigenen Umfeld hinsichtlich der Umschläge unterstützen zu lassen“, rät der Verband. Die geheime, selbstständige Wahl sei dank der Wahlschablone trotzdem möglich.

Wahlprogramme nicht alle barrierefrei

Der Blinden- und Sehbehindertenverband wirbt zudem dafür, dass auch alle Informationen rund um die Wahl barrierefrei zur Verfügung stehen. „Das ist bereits in vielen Teilen so, aber beispielsweise sind nicht alle Wahlprogramme gleichermaßen barrierefrei lesbar“, hieß es. In den Wahllokalen sei es auch wichtig, dass alle Hinweisschilder eine ausreichend große Schriftgröße haben.