Mit falschen Spendensammlern und EC-Kartengeräten bringen Betrüger in Thüringen Menschen um ihr Geld. Die Polizei warnt vor der Masche.

Saalfeld - Die Thüringer Polizei hat vor einer besonders dreisten Betrugsmasche gewarnt, die aktuell in Supermärkten auftritt. Den Angaben zufolge geben sich Trickbetrüger als Spendensammler für einen guten Zweck aus und täuschen vor, behinderte oder taubstumme Kinder unterstützen zu wollen.

Besonders auffällig: Die Täter führen EC-Kartengeräte bei sich. Kunden, die eigentlich nur kleine Beträge von fünf bis zehn Euro spenden möchten, werden so am Ende um mehrere hundert Euro gebracht. Allein in Sonneberg meldete die Polizei am Dienstag einen Fall, bei dem ein Opfer auf diese Weise 500 Euro verlor.