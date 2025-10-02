Leverkusen - Trotz des erneuten Unentschiedens in der Champions League erkennt Bayer Leverkusens Torhüter Mark Flekken positive Entwicklungen in der Mannschaft. „Es war kein schlechtes Spiel von uns. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir sind hier mit dem Verein mitten in einem ordentlichen Prozess und das ist jetzt heute ein sehr guter Fortschritt in die richtige Richtung gewesen für uns als Mannschaft“, sagte der Niederländer nach dem 1:1 gegen PSV Eindhoven.

Angesichts der kommenden Aufgaben gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, Manchester City und Newcastle United wird die Herausforderung nach dem zweiten Remis in der Königsklasse aber größer. „Wenn wir ständig wachsen können als Mannschaft, dann habe ich auch keine Angst vor den großen Mannschaften. Das liegt jetzt an uns und am Trainer-Team, alles zu analysieren“, sagte Flekken mit Blick auf die weiteren Gegner.

Die hohe Dichte an Spielen biete der Mannschaft nun die Chance, sich auf dem Platz besser kennenzulernen und besser einzuspielen. „Wir brauchen jetzt diese Fortschritte in der Chemie, im Zusammenspiel und im Mannschaft sein“, betonte der Keeper. „Es war definitiv nicht alles perfekt heute, aber es war ein guter Fortschritt, ein guter Schritt nach vorn. So wollen wir auf jeden Fall Spiel für Spiel wieder einen Schritt nach vorn machen.“ Bereits am Samstag ist der Vizemeister gegen Union Berlin (15.30 Uhr) gefordert.