Halle - Nach dem TV-Duell von Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) hat Grünen-Kanzlerkandidaten Robert Habeck Union und SPD kritisiert. Schwarz plus Rot stünden für das Beschreiben von Problemen, das Wegducken und das Delegieren von Verantwortung, sagte Habeck bei einer Wahlkampfveranstaltung in Halle in Sachsen-Anhalt. Die Debatte zur Atomenergie etwa sei ein Beweis dafür, wie Politik in Zukunft nicht mehr sein solle. Handlungsfähigkeit und Zuversicht müssten wieder Teil der Regierung sein, so Habeck.

Union-Kanzlerkandidat Merz und Bundeskanzler Scholz waren am Sonntag bei ARD und ZDF im ersten TV-Duell für die Bundestagswahl am 23. Februar aufeinandergestoßen. „Etwas hat gefehlt und das war die Zukunft“, sagte Habeck.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sagte, das TV-Duell habe gezeigt, Merz oder Scholz, dies sei eine schlechte Wahl. „Noch schlechter wäre allerdings Merz plus Scholz“, so Lemke.

Die Grünen wollen Menschen mit sehr hohen Vermögen stärker zur Kasse bitten. Dafür sollen mehr Mittel für Kitas und Schulen bereitgestellt werden. „Wir kämpfen für die Besteuerung der Milliardäre, um damit die Bildung zu finanzieren“, sagte Habeck. Zudem müsse man dafür sorgen, dass es weniger Schulabbrecher in Deutschland gebe, so der Bundeswirtschaftsminister.