HadeB-Teilnehmer Robert Irmisch aus Halle fiebert Haus und Zweisamkeit entgegen

Die TV-Kuppelshow „Hochzeit auf den ersten Blick“ machte Robert Irmisch bekannt. Die arrangierte Ehe im TV endete zwar tragisch, doch am Ende fand der Hallenser dank der Sendung doch die große Liebe – und lässt seine Fans weiter am großen Glück teilhaben.

Halle (Saale)/DUR/slo – Ende 2021 hatte der Hallenser Robert Irmisch im TV die große Liebe gesucht. Und auch wenn dabei nicht alles so lief wie gedacht: Inzwischen ist der Mittdreißiger längst glücklich verliebt. Und bald steht in seiner Beziehung der nächste große Schritt an.

Via Instagram lässt Irmisch seine Fans aus TV-Zeiten weiter an seinem Leben teilhaben. Inzwischen macht er aus seiner neuen Liebe auch kein Geheimnis mehr. Hatte Irmisch zu Beginn strikt darauf geachtet, die neue Frau in seinem Leben nicht zu zeigen, veröffentlicht er inzwischen regelmäßig Pärchenfotos und verlinkt seine Freundin darin auch.

Hochzeit auf den ersten Blick: Robert aus Halle fand seine Freundin auf Umwegen

Bald steht für die beiden auch der nächste Beziehungsschritt an: Denn im Süden von Halle wächst das gemeinsame Häuschen heran. „Die Freude ist groß“, schreibt Irmisch dazu. Denn wenn das Haus fertig ist, soll die Fernbeziehung enden, hatte er unlängst berichtet. Denn noch lebt er in Halle, seine Partnerin aber in Dresden. Mit dem gemeinsamen Haus soll die Zeit der Fernbeziehung dann vorbei sein.

Der Hallenser hatte an der achten Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ teilgenommen. Dabei suchen Experten für die Teilnehmer einen möglichst idealen Partner, die beiden Singles sehen sich aber das erste Mal im Standesamt und heiraten eine völlig fremde Person.

Hochzeit auf den ersten Blick: Die meisten HadeB-Paare trennen sich bald

Bei Irmisch war diese arrangierte Ehe krachend gescheitert. Allerdings hatte seine jetzige Partnerin die Sendung gesehen und sich per Instagram bei ihm gemeldet – so nahm die Liebe ihren Lauf.

Übrigens: Nahezu keine der Ehen von „Hochzeit auf den ersten Blick“ hält lange. Zumindest für den Kandidaten aus Halle hatte das am Ende aber nur Gutes.