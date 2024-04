Dessau-Roßlau - Das Landgericht Dessau-Roßlau hat einen Mann wegen besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Zudem muss der Verurteilte 5000 Euro an eines seiner Opfer, eine 64 Jahre alte Frau, zahlen, wie das Gericht am Donnerstag entschied.

Der 39-Jährige war angeklagt worden, weil er im August 2023 in Dessau-Roßlau einer Frau auf deren Nachhauseweg vom Einkauf gefolgt sein soll und versucht haben soll, an ihr sexuelle Handlungen vorzunehmen. Sie wehrte sich und er ließ von ihr ab. Im Oktober soll der Mann einer anderen Frau angeboten haben, ihre Einkäufe nach Hause zu tragen. In ihrer Wohnung vergewaltigte er sie dann unter massiver Gewaltanwendung, so die Anklage. Der Mann hatte beide Taten gestanden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.