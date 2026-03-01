Nicht nur die Durchfahrtshöhe missachtet: Nach dem Unfall eines Hähnchengrillwagens in Adorf entdecken Polizisten noch einige Verstöße mehr.

Adorf - Ein Hähnchengrillwagen ist im Vogtland an einer Brücke hängengeblieben. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der 35 Jahre alte Fahrer die maximale Durchfahrtshöhe einer Bahnunterführung in Adorf. Sein Anhänger mit dem Hähnchengrill sei daraufhin gegen das Bauwerk gefahren. Der 35-Jährige sei zunächst vom Unfallort verschwunden, aber kurze Zeit später von der Polizei gestellt worden.

Bei der Aufnahme des Unfalls bemerkten die Beamten noch einige Vergehen mehr. Die Anhängelast des Zugfahrzeugs des Gespanns sei um mehr als 100 Prozent überschritten gewesen. Und der Anhänger selbst sei mit dem Hähnchengrill um 30 Prozent überladen gewesen.