Hai-Alarm auf Mallorca Auf Video festgehalten: Fast zwei Meter langer Hai am Strand von Mallorca angespült

Badegäste an einem Strand auf Mallorca hatten am vergangenen Freitag eine ungewöhnliche Begegnung. Ein rund zwei Meter langer Hai hatte sich an die Küste verirrt. Ein Urlauber hat das Ereignis auf Video festgehalten.