Amadou Haidara ist seit 2019 bei RB Leipzig. Am Freitag verlängerte der Mittelfeldspieler seinen Vertrag vorzeitig.

Leipzigs Spieler Amadou Haidara am Ball. Der Mittelfeldspieler verlängerte seinen Vertrag vorzeitig.

Leipzig - Amadou Haidara hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig vorzeitig verlängert. Wie der Club am Freitag mitteilte, läuft das neue Arbeitspapier des Mittelfeldspielers bis 2026. Der 26-Jährige war im Januar 2019 aus Salzburg nach Leipzig gewechselt. Für die Sachsen absolvierte er bisher 124 Spiele in der Bundesliga. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird er gegen den FSV Mainz 05 allerdings wegen einer Gelbsperre fehlen.