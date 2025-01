Unbekannte haben rechtsradikale Inhalte an mehrere Fahrzeuge und einen Wohnwagen in Bremen gesprüht. Die Polizei ermittelt.

Bremen - An mehrere Kleintransporter und einen Wohnwagen haben Unbekannte in Bremen-Walle Hakenkreuze gesprüht. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht nach Zeugen.

Die Eigentümerin des Wohnwagens hatte am Sonntag die Farbschmierereien an dem Fahrzeug entdeckt, darunter ein Hakenkreuz sowie rechtsradikale Inhalte. Am Montag meldete sich ein Mitarbeiter eines Unternehmens. Er stellte mehrere Hakenkreuze an insgesamt fünf Kleintransportern fest.