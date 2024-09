Leipzig - Unbekannte haben in Leipzig und Eilenburg (Landkreis Nordsachen) Hakenkreuze an eine Hauswand und eine Brücke geschmiert. In beiden Fällen werde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt, teilte die Polizei mit. Im Eilenburger Stadtpark waren an einer Brücke zwei Hakenkreuze in einer Größe von 80 mal 80 Zentimetern aufgesprüht worden. In Leipzig wurde ein Hakenkreuz in der Größe von 90 mal 85 Zentimetern an einer zur Straßenseite gerichtete Hauswand angebracht.