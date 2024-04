Feuerwehrkräfte sind an der Spitze vom historischen Neutorturm in Arnstadt auf einer Leiter zu sehen.

Arnstadt - In der Nacht vor der Zerstörung der Kuppel des mittelalterlichen Neutorturms in Arnstadt durch Flammen hat es nach Polizeiangaben an dem Gebäude bereits andere Brände gegeben. Zudem sei an der historischen Stadtmauer in der Nähe des Turms inzwischen eine Hakenkreuzschmiererei entdeckt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. „Ob ein Bezug zwischen dem Hakenkreuz und dem Brandgeschehen existiert, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.“ Bei einem 24 Jahre alten Tatverdächtigen aus Arnstadt habe es bereits vor zwei Tagen eine Wohnungsdurchsuchung gegeben.

Die Ermittlungen liefen noch - es würden Zeugen sowie Fotos und Videos gesucht, die Hinweise auf mögliche Täter geben könnten, erklärte die Polizei.

Noch vor dem verheerenden Brand in der Turmkuppel am Sonntagmorgen gab es in der Nacht nach Polizeiangaben Brände im Bereich des Turms und der Stadtmauer. Die Polizei sprach von mehreren Branddelikten - die Feuerwehr habe gelöscht. Die Turmspitze war am Sonntag gegen 8.00 Uhr in Flammen aufgegangen.

Die Stadt und Bürger wollen die abgebrannte Kuppel des Neutorturms in Arnstadt neu entstehen lassen. Es wurde auch ein städtisches Spendenkonto eingerichtet. Zur Schadenshöhe hat die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben ein Gutachten in Auftrag gegeben. Der Turm, der Teil der historischen Stadtmauer ist, sei versichert.