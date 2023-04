Wolfsburgs Trainer Mike Stewart verliert mit den Grizzlys Wolfsburg in München.

Wolfsburg - Nach dem Halbfinal-Aus in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga haben die Grizzlys Wolfsburg weitere Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen. Insgesamt 16 Spieler der gerade zu Ende gegangenen Saison werden auch in der kommenden Spielzeit für die Niedersachsen spielen, teilte der Club am Freitag mit. Neun Profis werden den Verein dagegen verlassen. Zu diesen Abgängen zählt unter anderem Verteidiger Dominik Bittner, der zum Wolfsburger Playoff-Bezwinger Red Bull München wechselt wird. Die Zukunft von Stürmer Tyler Morley ist nach Angaben der Grizzlys noch ungeklärt.