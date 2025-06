Halle auf Industriegelände in Lingen brennt

Lingen - Ein Feuer in einer Halle auf einem Industriegelände in Lingen sorgt für Zerstörung und viel Rauch. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind vor Ort, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach versucht die Feuerwehr zu verhindern, dass die Flammen auf nahe gelegene Hallen übergreifen. Nach ersten Erkenntnissen bemerkten Beschäftigte den Brand und verließen die Halle. Die Hallen wurden daraufhin evakuiert. Menschen sind dem Polizeisprecher zufolge nicht in Gefahr.

Der Rauch zieht in Richtung Osten. Die Polizei prüft, ob er zu einer Sichtbehinderung auf der nahe gelegenen Bundesstraße 70 führt. Zur Ursache des Feuers und zum Schaden konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Das Gebiet ist ein reines Industriegelände. Details zur Halle im Landkreis Emsland gab es zunächst nicht.