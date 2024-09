Am frühen Morgen brennt eine Halle eines Autohandels in Dresden. Die Ursache muss noch ermittelt werden.

Halle eines Autohandels brennt in Dresden

Die Halle eines Autohandels ist in Dresden abgebrannt. (Symbolbild)

Dresden - Die Halle eines Autohandels ist in Dresden abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am Donnerstagmorgen ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hätten den Feuerschein am Himmel schon bei der Anfahrt bemerkt, hieß es. Das Feuer war demnach von einer starken Rauchentwicklung begleitet. Die Einsatzkräfte hätten verhindern können, dass die Flammen auf ein Reifenlager übergreifen und konnten löschen. Die Polizei ermittelt die Brandursache.